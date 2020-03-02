Cimbom durdurulamıyor!.. Geçen hafta Fenerbahçe zaferiyle coşan Sarı-Kırmızılılar dün Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. 3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Donk kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 28. dakikada Falcao'nun kafa vuruşu Nordfeldt'ta kaldı.
MARİANO'DAN BİR ASİST DAHA
34. dakikada Feghouli'nin pasıyla defans arkasına kaçan Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı yıldız, yerden gelen topu tek vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0.
MUSLERA MUHTEŞEM KURTARDI
53. dakikada Flavio'nun müthiş frikiğini Muslera aynı güzellikte kurtardı. 55. dakikada Falcao'nun gole giden şutunu Flavio son anda önledi. 62'te Feghouli yerden çok iyi kesti, Falcao dokunamadı.
GOL PERDESİNİ FALCAO KAPATTI
69. dakikada yine sahneye Falcao çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. 80'de Onyekuru çıkardı, Andone'nin bomboş pozisşonda şutunu Nordfeldt kurtardı. Kalan dakikalarda gol gelmeyince skor değişmedi: 3-0.
13 ŞUTTA 3 GOL
Galatasaray dün rakip kaleye tam 13 şut attı. Bunların 6'sında isabet sağladı. 3'ünde ise top rakip filelerle buluştu.
İKİNCİ YARIDA 19 ATTI, 3 YEDİ!
Sezonun ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyen Galatasaray bu süreçte oynadığı 7 maçta 19 gol attı. Sarı-Kırmızılılar sadece 3 gol yedi.
ARTIK GÖZÜNÜ SİVAS'A DİKTİ
GENÇLERBİRLİĞİ engelini çok rahat bir şekilde aşan Galatasaray artık gözünü gelecek hafta oynayacağı Sivasspor maçına dikti.
GOLLER ŞEHİTLERE ARMAĞAN
KARŞILAŞMANIN hemen başında skoru 1-0'a getiren Ryan Donk golün hemen ardından tribünün önüne doğru gitti ve asker selamı verdi. Galatasaraylı diğer futbolcular da Hollandalı yıldıza eşlik etti. Bu güzel görüntünün ardından Sarı-Kırmızılı tribünler "Şehitler ölmez" diye inledi.
Lemina ve Belhanda'nın yokluğunda 11'de şans bulan Taylan gecenin iyilerindendi. Fenerbahçe maçının ardından dün de ağları havalandıran Donk bu sezon 3. golünü
MARİANO'DAN BİR ASİST DAHA
34. dakikada Feghouli'nin pasıyla defans arkasına kaçan Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı yıldız, yerden gelen topu tek vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0.
MUSLERA MUHTEŞEM KURTARDI
53. dakikada Flavio'nun müthiş frikiğini Muslera aynı güzellikte kurtardı. 55. dakikada Falcao'nun gole giden şutunu Flavio son anda önledi. 62'te Feghouli yerden çok iyi kesti, Falcao dokunamadı.
GOL PERDESİNİ FALCAO KAPATTI
69. dakikada yine sahneye Falcao çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. 80'de Onyekuru çıkardı, Andone'nin bomboş pozisşonda şutunu Nordfeldt kurtardı. Kalan dakikalarda gol gelmeyince skor değişmedi: 3-0.
13 ŞUTTA 3 GOL
Galatasaray dün rakip kaleye tam 13 şut attı. Bunların 6'sında isabet sağladı. 3'ünde ise top rakip filelerle buluştu.
İKİNCİ YARIDA 19 ATTI, 3 YEDİ!
Sezonun ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyen Galatasaray bu süreçte oynadığı 7 maçta 19 gol attı. Sarı-Kırmızılılar sadece 3 gol yedi.
ARTIK GÖZÜNÜ SİVAS'A DİKTİ
GENÇLERBİRLİĞİ engelini çok rahat bir şekilde aşan Galatasaray artık gözünü gelecek hafta oynayacağı Sivasspor maçına dikti.
GOLLER ŞEHİTLERE ARMAĞAN
KARŞILAŞMANIN hemen başında skoru 1-0'a getiren Ryan Donk golün hemen ardından tribünün önüne doğru gitti ve asker selamı verdi. Galatasaraylı diğer futbolcular da Hollandalı yıldıza eşlik etti. Bu güzel görüntünün ardından Sarı-Kırmızılı tribünler "Şehitler ölmez" diye inledi.
Lemina ve Belhanda'nın yokluğunda 11'de şans bulan Taylan gecenin iyilerindendi. Fenerbahçe maçının ardından dün de ağları havalandıran Donk bu sezon 3. golünü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.