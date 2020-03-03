G.Saray, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına dün başladı. Sakatlığı bulunan Lemina, kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
FALCAO ATTIKÇA ATIYOR
Son lig maçında iki gol atan Falcao'nun formu sevindiriyor. Kolombiyalı son 6 maçta 7 gol attı.
LIVERPOOL BİLE KAYBETTİ ASLAN KAYBETMEDİ
Galatasaray, Avrupa'nın popüler 9 futbol ligi arasında 2020 yılında kendi liginde yaptığı tüm maçları kazanan tek takım olarak dikkati çekiyor.
FALCAO ATTIKÇA ATIYOR
Son lig maçında iki gol atan Falcao'nun formu sevindiriyor. Kolombiyalı son 6 maçta 7 gol attı.
LIVERPOOL BİLE KAYBETTİ ASLAN KAYBETMEDİ
Galatasaray, Avrupa'nın popüler 9 futbol ligi arasında 2020 yılında kendi liginde yaptığı tüm maçları kazanan tek takım olarak dikkati çekiyor.
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