FALCAO

KAYBETMEDİ

pazar günü deplasmanda karşılaşacağımaçının hazırlıklarına dün başladı. Sakatlığı bulunan, kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.lig maçında iki gol atan Falcao'nun formu sevindiriyor. Kolombiyalı son 6 maçta 7 gol attı., Avrupa'nın popüler 9 futbol ligi arasında 2020 yılında kendi liginde yaptığı tüm maçları kazanan tek takım olarak dikkati çekiyor.