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    • Spor
    • 03.03.2020 Gazete
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    'da maçı startı verildi!

    G.Saray, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarına dün başladı. Sakatlığı bulunan Lemina, kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

    Sivasspor maçı startı verildi!
    G.Saray, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına dün başladı. Sakatlığı bulunan Lemina, kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.



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