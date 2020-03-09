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    • 09.03.2020 13:30
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    Brezilyalı eski dünya yıldızı futbolcu 'nun hapishaneden ı

    Son dakika haberi... Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan 'nun hapisten ilk görüntüsü ortaya çıktı. Paraguaylı gazeteci , hesabından “Çok güçlü” başlığı ile Ronaldinho’nun hapishaneden ını paylaştı.

    Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı

    Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar vermişti.

    Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptıktan sonra tutuklanan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü basına sızdı.


    Paraguaylı gazeteci , hesabından "Çok güçlü" başlığı ile Ronaldinho'nun hapishaneden ını paylaştı.

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