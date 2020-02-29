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    • Spor
    • 29.02.2020 Gazete
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    Milletimizin başı sağolsun! Spor camiası, ’de şehit düşen 33 askerimiz için mesaj yayınladı

    'de 33 şehit verdik, yüreğimiz dağlandı... Acı haber sonrası spor dünyası tek yürek oldu. Kulüpler ve futbolcular “Milletimizin başı sağolsun” yorumu yaptı.

    Milletimizin başı sağolsun
    İdlib'de 33 şehit verdik, yüreğimiz dağlandı... Spor dünyası bu büyük acıya kayıtsız kalmadı. Federasyonlar, kulüpler ve futbolcular paylaştıkları mesajlarla şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.



    'ta forma giyen Merih Demiral, "'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

    Everton'lı , "Başımız sağolsun. Bu acının tarifi yok" paylaşımı yaptı.

    Başakşehirli İrfan Can Kahveci ise, "Sözünün bittiği yerdeyiz" dedi.






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