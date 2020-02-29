İdlib'de 33 şehit verdik, yüreğimiz dağlandı... Spor dünyası bu büyük acıya kayıtsız kalmadı. Federasyonlar, kulüpler ve futbolcular paylaştıkları mesajlarla şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, "İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.
Everton'lı Cenk Tosun, "Başımız sağolsun. Bu acının tarifi yok" paylaşımı yaptı.
Başakşehirli İrfan Can Kahveci ise, "Sözünün bittiği yerdeyiz" dedi.
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, "İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.
Everton'lı Cenk Tosun, "Başımız sağolsun. Bu acının tarifi yok" paylaşımı yaptı.
Başakşehirli İrfan Can Kahveci ise, "Sözünün bittiği yerdeyiz" dedi.
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