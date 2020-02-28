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Spor dünyası tek yürek! Kulüpler ve sporcular İdlib'deki 33 şehidimize kayıtsız kalmadı
Spor dünyası tek yürek! Kulüpler ve sporcular İdlib'deki 33 şehidimize kayıtsız kalmadı
Suriye'nin İdlib kentinden gelen son dakika haberi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı İdlib kentinden gelen bu haberle tüm Türkiye kahroldu. Gelen acı haberin ardından spor camiası tek yürek oldu. İşte spor dünyasından şehitlerimiz için yapılan paylaşımlar...
28.02.2020 09:21
- Son Güncelleme: 28.02.2020 09:33
SPOR DÜNYASI YASTA
Suriye'den gelen acı haber sonrası spor kulüpleri ve sporcular paylaşımda bulundu. Kahraman askerlerimizin şehit düştüğünü Hatay Valisi açıkladıktan sonra kulüplerimiz aynı anda paylaşım atmaya başladı.
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Gelen acı haberin ardından spor camiası tek yürek oldu. İşte spor dünyasından şehitlerimiz için yapılan paylaşımlar...
MERİH DEMİRAL
#İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Mehmetçiğimizin yanındayız!
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun.
ANADOLU EFES
Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan saldırıyı acıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.