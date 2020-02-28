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Spor dünyası tek yürek! Kulüpler ve sporcular İdlib'deki 33 şehidimize kayıtsız kalmadı

Suriye'nin İdlib kentinden gelen son dakika haberi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı İdlib kentinden gelen bu haberle tüm Türkiye kahroldu. Gelen acı haberin ardından spor camiası tek yürek oldu. İşte spor dünyasından şehitlerimiz için yapılan paylaşımlar...

28.02.2020 09:21 - Son Güncelleme: 28.02.2020 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





