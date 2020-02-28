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    • 28.02.2020 12:29
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    • 28.02.2020 12:30
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    açıkladı! Tüm maçlarda maçlarda saygı duruşu yapılacak

    Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu 33 askerimiz şehit olmuştu. 'ndan yapılan açıklamada şehitlerimiz anısını saygı duruşu yapılacağı belirtildi.

    TFF'den saygı duruşu kararı!

    'ndan () yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    'Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 28 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

    Süper Lig, TFF 1., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.

    Ayrıca 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.'

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