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    • Spor
    • 28.02.2020 22:51
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    • 28.02.2020 22:57
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    'in başsağlığı mesajında dikkat çeken detay! Gönüllerden neden taht kurduğunu tekrar gösterdi...

    'de rejim unsurlarının kalleş saldırısı sonucunda 33 Türk askeri şehit düştü. Acı haber tüm 'in yüreğine ateş gibi düştü. Spor camiasından her kesim İdlib'deki hain saldırıdan sonra başsağlığı mesajları yayınlarken, 'nin efsane oyuncusu  de  da bir paylaşım yaparak mesaj yolladı. Alex'in paylaşımındaki ince detay ise onun gönüllerde neden taht kurduğunu tekrar gösterdi.

    Alex de Souza'nın paylaşımında dikkat çeken detay

    33 kahraman askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili spor camiasından pek çok isim ve kulüp sosyal medyadan paylaşımlar yaparak bu alçak saldırıyı kınarken başsağlığı mesajları yayınladı.

    Bu isimlerden biri de 'nin Brezilyalı efsanesi de oldu.

    Alex'in "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun " mesajıyla paylaştığı fotoğrafta ise bir detay dikkatlerden kaçmadı.

    Takım fark etmeksizin karakteriyle Türk sporseverlerin gönlünde taht kuran Alex, orijinalinde gülümsediği Türkiye tişörtlü fotoğrafının üst kısmını saygıdan kırparak paylaştı.

    Alex de Souza'nın bu hareketi taraftarların da gözünden kaçmadı. Pek çok kişi paylaşım altında Alex'in bu hareketini takdir ederken "Helal olsun", "O kadar iyi niyetli bir aram ki fotoğrafı kırpmış", "Seni bu yüzden seviyoruz" şeklinde mesajlar yazdı.

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