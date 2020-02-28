33 kahraman askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili spor camiasından pek çok isim ve kulüp sosyal medyadan paylaşımlar yaparak bu alçak saldırıyı kınarken başsağlığı mesajları yayınladı.

Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza oldu.





Alex'in "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye" mesajıyla paylaştığı fotoğrafta ise bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Takım fark etmeksizin karakteriyle Türk sporseverlerin gönlünde taht kuran Alex, orijinalinde gülümsediği Türkiye tişörtlü fotoğrafının üst kısmını saygıdan kırparak paylaştı.





Alex de Souza'nın bu hareketi taraftarların da gözünden kaçmadı. Pek çok kişi paylaşım altında Alex'in bu hareketini takdir ederken "Helal olsun", "O kadar iyi niyetli bir aram ki fotoğrafı kırpmış", "Seni bu yüzden seviyoruz" şeklinde mesajlar yazdı.