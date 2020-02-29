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    • 29.02.2020 09:47
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    , deplasmanında moral buldu (Valencia Basket 86-93 Fenerbahçe Beko maç özeti)

    Beko, Türk Hava Yolları Euroleague'de, 'da Basket deplasmanına çıktı. Son dönemde önce yıllarını mumla aratan ve sonra olarak evinde Galatasaray Doğa Sigorta'ya mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda moral buldu. Sarı - lacivertliler, sadece 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 93-86'lık skorla galip ayrıldı.

    Fenerbahçe Beko deplasmanda moral buldu

    Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 26'ncı haftasında konuk olduğu temsilcisi 'yı 93-86 mağlup etti.

    Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreğini 21-14 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 47-41 üstünlükle girdi.

    İkinci yarıda aradaki skor farkını koruyan Fenerbahçe Beko, 3'üncü periyodunu 65-60 önde tamamladığı karşılaşmadan 93-86 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe Bekolu Derrick Williams ve Valencialı Vanja Marinkovic, 22'şer sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sarı lacivertli Türk temsilcisi 12'nci galibiyetini alırken, Valencia ise 14'üncü kez kaybetti.

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