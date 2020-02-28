Burak Yılmaz İdlib'deki hain saldırıyı kınadı! "Devletimizin yanındayız..." 28.02.2020 23:28

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcu Burak Yılmaz, İdlib'te yaşanan hain saldırıyı kınadı. Yılmaz, "Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi... ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Tribünde bir pankart vardı 'Bir ölürüz, bin doğarız' diye. Biz bir bütünüz." dedi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu İdlib'te yaşanan hain saldırıyı kınadı.



İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi... ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Tribünde bir pankart vardı 'Bir ölürüz, bin doğarız' diye. Biz bir bütünüz.

'ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ'

Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Ailelerin, bizim içimiz yandı.