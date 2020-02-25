Bundesliga'da 23. haftanın en güzel 5 golü belirlendi. Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 23. haftasının en iyi gollerine; Erling Håland, Erik Thommy, Timo Werner, Mark Uth ve Renato Steffen isimleri imza attı.
İşte haftanın en güzel 5 golü:
Bundesliga'da 23. haftanın en güzel 5 golü belirlendi. Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 23. haftasının en iyi gollerine; Erling Håland, Erik Thommy, Timo Werner, Mark Uth ve Renato Steffen isimleri imza attı.
İşte haftanın en güzel 5 golü:
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