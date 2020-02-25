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    • 25.02.2020 12:47
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    'da nın futbolcusu oldu! İşte Lewandowski'nin Paderborn ağlarını sarstığı goller

    ’nde () lider , sının açılış maçında lig sonuncusu Paderborn’u konuk etti. 'da oynanan karşılaşmaya Paderborn ağlarına 2 gol kaydeden Polonyalı golcü damga vurdu. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri atan Lewandowski Bundesliga'da 23. oldu.

    Bundesliga'da 23. haftanın futbolcusu Robert Lewandowski oldu

    Lider , 'nın sının açılış maçında lig sonuncusu Paderborn'u 'da konuk etti. Bavyera ekibi karşılaşmanın 26. dakikasında Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    Paderborn bu gole 44. dakikada Dennis Srbeny ile bulduğu golle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

    İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 70. dakikada Polonyalı golcü 'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı. Paderborn 75. dakikada Sven Michel'in golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı.

    Ev sahibi ekip, 88. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Bavyera ekibi puanını 49'a çıkardı. Paderborn ise 16 puanda kaldı.

    Karşılaşma öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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