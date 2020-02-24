Derbi sonrası şok görüntüler! Ali Koç taraftarlarla kavga etti 24.02.2020 01:24

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Galatasaray'ın yaklaşık 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında kavga çıktı.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Galatasaray'ın yaklaşık 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında kavga çıktı.



TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ KOÇ TRİBÜNDEN ATLADI

Fenerbahçe taraftarı, maçın ardından "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye tepki gösterdi.

Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden aşağı atladı. O sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşananlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.