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Fenerbahçe'nin derbi karnesi Ali Koç'la birlikte çöktü

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda 21 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu. Kendi evinde kaybeden sarı-lacivertli ekip büyük bir şok yaşarken, derbinin ardından bir başka detay daha ortaya çıktı. 2018 Haziran'da Fenerbahçe'de başkan seçilen Ali Koç'un göreve başladığı günden bu yana sarı-lacivertliler derbi karnesiyle adeta sınıfta kaldı.

24.02.2020 16:29 - Son Güncelleme: 24.02.2020 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





