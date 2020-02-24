Fenerbahçe'nin derbi karnesi Ali Koç'la birlikte çöktü
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda 21 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu. Kendi evinde kaybeden sarı-lacivertli ekip büyük bir şok yaşarken, derbinin ardından bir başka detay daha ortaya çıktı. 2018 Haziran'da Fenerbahçe'de başkan seçilen Ali Koç'un göreve başladığı günden bu yana sarı-lacivertliler derbi karnesiyle adeta sınıfta kaldı.
24.02.2020 16:29
- Son Güncelleme: 24.02.2020 16:29
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, 21 yıllık Kadıköy üstünlüğü son buldu. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolseverlerin heyecanla izlediği bu karşılaşma sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, istifaya davet edildi.
Hem stat içerisinde hem de stat dışarısında taraftarlar yönetime, teknik heyete ve futbolculara tepkilerini dile getirdi.
Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, 2018-19 sezonunda düşme hattından son haftalarda kurtulan Fenerbahçe'nin derbi karnesinin de iç açıcı olmadığı görüldü.
Fenerbahçe'de başkan olmasının ardından Philip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal ile çalışan Ali Koç'un, geçen süre boyunca derbilerde sadece 1 galibiyeti olduğu ortaya çıktı.