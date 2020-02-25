Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 20 yıl sonra derbi galibiyeti elde etti.

Dev derbide sahada olan Galatasaraylı Marcao, maçı kazandıkları günün şerefine koluna "23.02.2020 GS" yazan bir dövme yaptırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Marcao'ya Fenerbahçe kongre üyesi ve eski yönetici Hulusi Belgü sosyal medyadan tepki gösterdi.

Belgü şu ifadelere yer verdi:

"20 sene sonra alınan ilk galibiyete bu kadar mı sevindiniz? Hani sizin UEFA kupanız vardı? Hani siz çok şampiyon olmuştunuz? Neyse biz çok üzüldük size 20 sene sonra yenildik diye, siz de sevinin 20 sene sonra yendik diye, 20 sene sonra bir kez daha yenersiniz inşallah! 2040'ta."

4 YILDIZLI CEVAP GELDİ

Sarı-kırmızılı oyuncudan Belgü'ye yanıt gecikmedi. Marcao, Hulusi Belgü'nün kendisine yazdığı mesaja 4 yıldız emojisiyle cevap verip, 3 yıldızı bulunan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.