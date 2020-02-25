Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.02.2020 19:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2020 19:53
    ABONE OL

    'dan kongre üyesi 'ye '4 yıldızlı' cevap!

    Galatasaray 'ye karşı 'de 20 yıl sonra derbi galibiyeti elde etti. Galibiyet tarihini koluna dövme yaptıran , kendisine da tepki gösteren Fenerbahçe kongre üyesi ve eski yönetici 'ye flaş bir yanıt verdi. Belgü'nün mesajına "4 yıldız" emojisiyle cevap veren Brezilyalı oyuncu, 3 yıldızı bulunan sarı-lacivertli kulübe gönderme yaptı.

    Marcao'dan Fenerbahçeli isme '4 yıldızlı' cevap!

    Galatasaray 'ye karşı 'de 20 yıl sonra derbi galibiyeti elde etti.

    Dev derbide sahada olan , maçı kazandıkları günün şerefine koluna "23.02.2020 GS" yazan bir dövme yaptırdı. O anları hesabından paylaşan Marcao'ya Fenerbahçe kongre üyesi ve eski yönetici sosyal medyadan tepki gösterdi.

    Belgü şu ifadelere yer verdi:
    "20 sene sonra alınan ilk galibiyete bu kadar mı sevindiniz? Hani sizin UEFA kupanız vardı? Hani siz çok şampiyon olmuştunuz? Neyse biz çok üzüldük size 20 sene sonra yenildik diye, siz de sevinin 20 sene sonra yendik diye, 20 sene sonra bir kez daha yenersiniz inşallah! 2040'ta."

    4 YILDIZLI CEVAP GELDİ
    Sarı-kırmızılı oyuncudan Belgü'ye yanıt gecikmedi. Marcao, Hulusi Belgü'nün kendisine yazdığı mesaja 4 yıldız emojisiyle cevap verip, 3 yıldızı bulunan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Galatasaraylı Marcao'dan Fenerbahçe kongre üyesi Hulusi Belgü'ye '4 yıldızlı' cevap!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri