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    • Spor
    • 25.02.2020 Gazete
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    Tarih böyle yazılır! derbinin taktiğini dört dilde hazırlattı, takımına F.Bahçe’yi ezberletti...

    Tecrübeli hoca ’deki 20 yıllık galibiyet hasretini dahiyane bir planla sona erdirdi. Maç taktiğini 4 dilde yazılı olarak hazırlayan Terim bunu futbolcularına verdi. Galatasaraylı oyuncular İngilizce, Fransızca, Portekizce ve Türkçe olarak hazırlanan ev ödevini çalışarak F.Bahçe'yi önce analiz etti. İdmanda da herkes rolünü tek tek ezberledi.

    Tarih böyle yazılır
    G.Saray F.Bahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de yenerken zaferin sırrı ortaya çıktı. Terim 20 yıldır 'de yenemedikleri Fenerbahçe'yi devirmek için ilginç bir plan yaptı. Fatih Terim maçta uygulayacağı taktiği önce 4 dilde yazılı olarak hazırlattı.



    RAKİBİN ZAAFLARI BELİRLENDİ
    Sarı- Kırmızılı oyuncular İngilizce, Fransızca, Portekizce ve Türkçe olarak hazırlanan ev ödevini önce evlerinde çalışarak Fenerbahçe'yi analiz etti ve rakibin zaaflarını tek tek tespit etti.



    DERBİDEKİ ROLLER TESPİT EDİLDİ
    Evde li oyuncuların bu sezon oynadıkları bazı maçları da izleyen G.Saraylı futbolcular rakiplerini önce beyinlerinde ezberledi. Ardından
    derbide alınacak roller de tespit edildi.



    MAÇ ÖNCE BEYİNDE KAZANILDI
    Terim idmanda her futbolcuya Fenerbahçe derbisinde ne yapacaklarını uygulamalı olarak da anlattı. Böylece maçı önce beyinlerinde kazanan futbolcular bunu sahada da en iyi şekilde uyguladı.



    BÖYLE BİR SEVİNÇ HİÇ YAŞANMADI
    G.Saray Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de devirmeyi başarırken maçtan sonra soyunma odasında yaşanan sevinç görülmeye değerdi. Sarı-Kırmızılılar zaferi doyasıya kutladı.



    TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ
    Fenerbahçe     maçında kırmızı kart gören Faslı futbolcu Belhanda gördüğü kartın ağır olduğunu söyledi.

    TEK TESELLİM
    Belhanda buna rağmen taraftardan özür dileyerek, "Tek tesellim kazanmamız" dedi.



    SNEIJDER'DAN PAYLAŞIM
    G.Saray'ın F.Bahçe'yi yenmesi üzerine Snejider Instagram hesabından     bir paylaşım yaparak F.Bahçe'ye 'ağlama' mesajı yolladı.




    HİSSELER TAVAN YAPTI
    Cuma günü 3,00 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları'nın hisse fiyatı yüzde 20 artışla 3,60 liraya yükseldi.



    RADAMEL FALCAO DERBİLERİ SEVİYOR
    Falcao River Plate, A.Madrid, Porto, M.United ve G.Saray forması altında 18 derbi maça çıkarken bunların 10'unda skora katkı yapmayı başardı.

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    Haberler Spor Tarih böyle yazılır! Fatih Terim derbinin taktiğini dört dilde hazırlattı, takımına F.Bahçe’yi ezberletti...
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