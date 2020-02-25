G.Saray F.Bahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de yenerken zaferin sırrı ortaya çıktı. Teknik Direktör Terim 20 yıldır Kadıköy'de yenemedikleri Fenerbahçe'yi devirmek için ilginç bir plan yaptı. Fatih Terim maçta uygulayacağı taktiği önce 4 dilde yazılı olarak hazırlattı.
RAKİBİN ZAAFLARI BELİRLENDİ
Sarı- Kırmızılı oyuncular İngilizce, Fransızca, Portekizce ve Türkçe olarak hazırlanan ev ödevini önce evlerinde çalışarak Fenerbahçe'yi analiz etti ve rakibin zaaflarını tek tek tespit etti.
DERBİDEKİ ROLLER TESPİT EDİLDİ
Evde Fenerbahçeli oyuncuların bu sezon oynadıkları bazı maçları da izleyen G.Saraylı futbolcular rakiplerini önce beyinlerinde ezberledi. Ardından
derbide alınacak roller de tespit edildi.
MAÇ ÖNCE BEYİNDE KAZANILDI
Terim idmanda her futbolcuya Fenerbahçe derbisinde ne yapacaklarını uygulamalı olarak da anlattı. Böylece maçı önce beyinlerinde kazanan futbolcular bunu sahada da en iyi şekilde uyguladı.
BÖYLE BİR SEVİNÇ HİÇ YAŞANMADI
G.Saray Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de devirmeyi başarırken maçtan sonra soyunma odasında yaşanan sevinç görülmeye değerdi. Sarı-Kırmızılılar zaferi doyasıya kutladı.
BELHANDA TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Faslı futbolcu Belhanda gördüğü kartın ağır olduğunu söyledi.
TEK TESELLİM
Belhanda buna rağmen taraftardan özür dileyerek, "Tek tesellim kazanmamız" dedi.
SNEIJDER'DAN PAYLAŞIM
G.Saray'ın F.Bahçe'yi yenmesi üzerine Snejider Instagram hesabından bir paylaşım yaparak F.Bahçe'ye 'ağlama' mesajı yolladı.
HİSSELER TAVAN YAPTI
Cuma günü 3,00 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları'nın hisse fiyatı yüzde 20 artışla 3,60 liraya yükseldi.
RADAMEL FALCAO DERBİLERİ SEVİYOR
Falcao River Plate, A.Madrid, Porto, M.United ve G.Saray forması altında 18 derbi maça çıkarken bunların 10'unda skora katkı yapmayı başardı.
RAKİBİN ZAAFLARI BELİRLENDİ
Sarı- Kırmızılı oyuncular İngilizce, Fransızca, Portekizce ve Türkçe olarak hazırlanan ev ödevini önce evlerinde çalışarak Fenerbahçe'yi analiz etti ve rakibin zaaflarını tek tek tespit etti.
DERBİDEKİ ROLLER TESPİT EDİLDİ
Evde Fenerbahçeli oyuncuların bu sezon oynadıkları bazı maçları da izleyen G.Saraylı futbolcular rakiplerini önce beyinlerinde ezberledi. Ardından
derbide alınacak roller de tespit edildi.
MAÇ ÖNCE BEYİNDE KAZANILDI
Terim idmanda her futbolcuya Fenerbahçe derbisinde ne yapacaklarını uygulamalı olarak da anlattı. Böylece maçı önce beyinlerinde kazanan futbolcular bunu sahada da en iyi şekilde uyguladı.
BÖYLE BİR SEVİNÇ HİÇ YAŞANMADI
G.Saray Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de devirmeyi başarırken maçtan sonra soyunma odasında yaşanan sevinç görülmeye değerdi. Sarı-Kırmızılılar zaferi doyasıya kutladı.
BELHANDA TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ
Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Faslı futbolcu Belhanda gördüğü kartın ağır olduğunu söyledi.
TEK TESELLİM
Belhanda buna rağmen taraftardan özür dileyerek, "Tek tesellim kazanmamız" dedi.
SNEIJDER'DAN PAYLAŞIM
G.Saray'ın F.Bahçe'yi yenmesi üzerine Snejider Instagram hesabından bir paylaşım yaparak F.Bahçe'ye 'ağlama' mesajı yolladı.
HİSSELER TAVAN YAPTI
Cuma günü 3,00 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları'nın hisse fiyatı yüzde 20 artışla 3,60 liraya yükseldi.
RADAMEL FALCAO DERBİLERİ SEVİYOR
Falcao River Plate, A.Madrid, Porto, M.United ve G.Saray forması altında 18 derbi maça çıkarken bunların 10'unda skora katkı yapmayı başardı.
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