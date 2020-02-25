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    • 25.02.2020 09:39
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    'ın 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözlerini tişörte bastıracak

    Süper Lig'in 23.haftasında , ezeli rakibi 'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla geçmiş, maç sonunda Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözleri geceye damgasını vurmuştu. Galatasaray, sözleri ile sosyal medyada gündem olan Ozan Tufan'ın sözlerini tişörte bastırmaya hazırlanıyor.

    Tişört yolda! Yıldız oyuncuyu kızdıracak karar

    resmi hesaplarından ezeli rakibi 'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren 'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı. Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.

    OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ TİŞÖRTE BASTIRILACAK

    3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.

    DERBİNİN ŞİFRELERİ

    20
    G.Saray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 20 yıl 2 ay 1 gün sonra yendi, toplam 7369 gün sonra zafer geldi.

    20
    22 Aralık 1999'da takımın başında son Kadıköy zaferini yaşayan Fatih Terim, 20 yıllık kazanamama serisini de bitiren teknik adam oldu.

    3
    66 yaşındaki Fatih Terim, Galatasaray ile Kadıköy'deki 12. Süper Lig maçında 3. galibiyetini aldı.

    29
    Sarı-kırmızılılar, 11 Nisan 1993'teki 4-1'lik galibiyetin ardından 29 maç sonra Kadıköy'de 2'den fazla gol buldu.

    23
    Terim, G.Saray'ın başında 62. derbisinde 23. galibiyetini Kadıköy'de elde etti.

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