Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı. Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.

OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ TİŞÖRTE BASTIRILACAK

3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.

DERBİNİN ŞİFRELERİ

20

G.Saray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 20 yıl 2 ay 1 gün sonra yendi, toplam 7369 gün sonra zafer geldi.



20

22 Aralık 1999'da takımın başında son Kadıköy zaferini yaşayan Fatih Terim, 20 yıllık kazanamama serisini de bitiren teknik adam oldu.



3

66 yaşındaki Fatih Terim, Galatasaray ile Kadıköy'deki 12. Süper Lig maçında 3. galibiyetini aldı.



29

Sarı-kırmızılılar, 11 Nisan 1993'teki 4-1'lik galibiyetin ardından 29 maç sonra Kadıköy'de 2'den fazla gol buldu.



23

Terim, G.Saray'ın başında 62. derbisinde 23. galibiyetini Kadıköy'de elde etti.