Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı 23. haftanın sevklerini açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, PFDK'ya yapılan sevkler yer aldı. Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Volkan Kazak ve Deniz Türüç tedbirli, Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Ozan Tufan tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray'da Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş, Mert Çetin tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
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