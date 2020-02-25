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    • Spor
    • 25.02.2020 20:12
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    • 25.02.2020 20:12
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    derbisi sonrası 'ye şok! 'ya sevk edildi

    , - derbisinin oynandığı 23. haftanın sevklerini açıkladı. 'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'ya yapılan sevkler yer aldı. Fenerbahçe'de , ve tedbirli, , ve tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray'da Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, , tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

    Fenerbahçe'ye şok! Ersun Yanal...

    , - derbisinin oynandığı 23. haftanın sevklerini açıkladı.

    'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'ya yapılan sevkler yer aldı. Fenerbahçe'de , ve tedbirli, , ve tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

    Galatasaray'da Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, , tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

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