Manchester United 3-0 Watford | Maç özeti izle

İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Manchester United sahasında Watford'u konuk etti. Şampiyonluk yarışından erken kopan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük önem taşıyan maçta rakibini 3-0'lık skorla devirdi.
İŞTE MANCHESTER UNİTED 3-0 WATFORD MAÇININ ÖZET GÖRÜNTÜLERİ:
Dengeli başlayan maçın 42. dakikasında penaltı kazanan ManU, yeni transferi Bruno Fernandes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi, 58. dakikada Fransız yıldızı Anthony Martial ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.
75. dakikada sahne alan genç yıldız adayı Mason Greenwood, Manchester United'ı rahatlatan gole imza attı: 3-0.
Ligde Chelsea'nin ardından Watford'u da mağlup eden Manchester United, puanını 41'e yükseltip 5. sıraya tırmandı.
Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan Watford ise 24 puanla 19. sırada kaldı.
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