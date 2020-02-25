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    • 25.02.2020 19:29
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    3-0 | izle

    'nin 27. hafta karşılaşmasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren rakibini (pen.), ve 'un golleriyle 3-0 mağlup etti. United, bu galibiyetle puanını 41'e yükseltip 5. sıraya tırmanırken rakibi Watford'un galibiyet hasreti 5. haftaya çıktı ve 24 puanla 19. sırada kaldı. İşte Manchester United - Watford maçının özet görüntüleri...

    Manchester United 3-0 Watford | Maç özeti izle

    'nin 27. haftasında sahasında 'u konuk etti. Şampiyonluk yarışından erken kopan , Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük önem taşıyan maçta rakibini 3-0'lık skorla devirdi.

    İŞTE MANCHESTER UNİTED 3-0 WATFORD MAÇININ ÖZET GÖRÜNTÜLERİ:

    Dengeli başlayan maçın 42. dakikasında penaltı kazanan ManU, yeni transferi 'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi, 58. dakikada Fransız yıldızı ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

    75. dakikada sahne alan genç yıldız adayı , Manchester United'ı rahatlatan gole imza attı: 3-0.

    Ligde 'nin ardından Watford'u da mağlup eden Manchester United, puanını 41'e yükseltip 5. sıraya tırmandı.

    Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan Watford ise 24 puanla 19. sırada kaldı.

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