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    • Spor
    • 24.02.2020 Gazete
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    yenilgisi bardağı taşırdı! 'ın bileti kesildi...

    20 yıl sonra ’de ’a kaybetti. Kanarya ezeli rakibinin 7 puan gerisine düştü. F.Bahçe yönetimi faturayı ’a çıkardı. Derbinin ardından Başkan , Ersun Yanal'a ayrılık kararını bildirdi... Yanal'ın ise tazminatını almadan ayrılmak istemediği öğrenildi.

    Ve Yanal yolcu

    Fenerbahçe'de yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynadı... 'de 20 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan ve ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen 'de kötü gidişin faturası teknik direktör 'a kesildi. Yönetim, Yanal'la yolları ayırma kararı aldı.


    ERSUN YANAL TAZMİNAT İSTİYOR
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dünkü derbi sonrası ayrılık için Ersun Yanal'la bir araya geldi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Yanal'ın kalan ücretini istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.



    KAZAK: AÇIKLAMA YAPILACAK
    Ersun Yanal'ın takımdaki durumu ile ilgili konuşan yardımcısı Volkan Kazak ise, "Ersun hoca gerekli açıklamayı birkaç gün içinde yapacak" dedi. Yanal'ın gidişi artık an meselesi.



    LİSTEDEKİ İLK İSİM NİKO KOVAC
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'dan sonra kimi getireceği merak konusu olurken listedeki ilk ismin B.Münih'ten ayrılan Niko Kovac olduğu gelen bilgiler arasında.

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