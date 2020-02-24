Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynadı... Kadıköy'de 20 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan ve ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası teknik direktör Ersun Yanal'a kesildi. Yönetim, Yanal'la yolları ayırma kararı aldı.







ERSUN YANAL TAZMİNAT İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dünkü derbi sonrası ayrılık için Ersun Yanal'la bir araya geldi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Yanal'ın kalan ücretini istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.







KAZAK: AÇIKLAMA YAPILACAK

Ersun Yanal'ın takımdaki durumu ile ilgili konuşan yardımcısı Volkan Kazak ise, "Ersun hoca gerekli açıklamayı birkaç gün içinde yapacak" dedi. Yanal'ın gidişi artık an meselesi.







LİSTEDEKİ İLK İSİM NİKO KOVAC

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'dan sonra kimi getireceği merak konusu olurken listedeki ilk ismin B.Münih'ten ayrılan Niko Kovac olduğu gelen bilgiler arasında.