Galatasaray'dan derbi sonrası çok konuşulacak 'Mayıslar bizimdir' paylaşımı! 23.02.2020 21:52

Fenerbahçe deplasmanından 21 yıl sonra 3-1'lik skorla galip çıkan Galatasaray, resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından 'Mayıslar bizimdir' başlığıyla bir video paylaşıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası Galatasaray'ın sosyal medya hesabından 'Mayıslar bizimdir' başlığıyla bir video paylaşıldı.

Videoda, akıllı bir telefonun 'Mayıslar bizimdir' modu aktif ediliyor.





Bu paylaşım Galatasaraylı taraftarlardan çok kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

GALATASARAY TARİHİ GALİBİYETLE ZİRVEYE ORTAK OLDU

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek tarihi bir galibiyete imza atan Galatasaray, hem sarı-lacivertlileri 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yendi hem de zirvedeki takımlarla puanını eşitledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Max Kruse'nin 21. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, rakibine 40. dakikada Ryan Donk ile karşılık verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da daha etkili bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, 80. dakikada penaltıdan Radamel Falcao, 90+7. dakikada da Henry Onyekuru'nun kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 45'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, ligin zirvesinde Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitledi.

MAÇTAN SONRA BÜYÜK SEVİNÇ

Galatasaraylı futbolcular, elde ettikleri tarihi galibiyetten dolayı büyük sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarlarına giderek galibiyeti onlarla kutla