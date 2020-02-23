Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı: Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar uzun süren galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.
23.02.2020 22:06
- Son Güncelleme: 23.02.2020 22:07
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 21 senelik yenilmezlik serisi son buldu. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ali Koç ve Ersun Yanal'ı hedef aldı.
KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ HABERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER