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Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı: Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar uzun süren galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.

23.02.2020 22:06 - Son Güncelleme: 23.02.2020 22:07
Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı: Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 21 senelik yenilmezlik serisi son buldu. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ali Koç ve Ersun Yanal'ı hedef aldı.

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Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı: Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için

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Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı: Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için
Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı: Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için
Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal'a istifa çağrısı: Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için
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