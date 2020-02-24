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    • Spor
    • 24.02.2020 13:53
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    • 24.02.2020 13:55
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    'dan ve 'a "Böyle bir şey olabilir mi?" göndermesi

    Süper Lig'in 23. haftasında - derbisi damga vurdu. Galatasaray, 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek şampiyonluk yarışında söz sahibi oldu. Maçın ardından sosyal medyada rakibine birçok gönderme yapan sarı-kırmızılılar, göndermelerine bir yenisini daha ekledi.

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye anketli gönderme

    Süper Lig'de heyecan fırtınası sürüyor. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen - maçı Süper Lig'in 23. haftasına damga vurdu. Deplasmanda oynamasına rağmen maçın başlangıcından itibaren rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılı ekip Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yıl aradan sonra ilk kez mağlup eden Galatasaray, bu sonuçla birlikte puanını 45'e yükselterek zirvede söz sahibi oldu.

    SOSYAL MEDYADA ATIŞMA
    Maçın ardından rekabet sosyal medyaya da yansıdı. Hafta başından bu yana Kadıköy'deki galibiyetlere dikkat çekerek Galatasaray'a göndermelerde bulunan Fenerbahçe'ye yanıt maçın ardından geldi. Galatasaray sosyal medya hesaplarından başta 4 yıldız göndermesi olmak üzere, sarı-lacivertli kulübe birçok gönderme yaptı.

    ANKETLİ "OZAN TUFAN" GÖNDERMESİ
    Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu 'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olmuştu. Maçın hakemine tepki gösteren Ozan Tufan'ın açıklamaları Galatasaraylılar tarafından tiye alınırken, sarı-kırmızılı ekip sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ozan Tufan'ın sözlerine gönderme yaptı.

    Derbide gol atan Galatasaraylı futbolcuların fotoğraflarıyla birlikte "Böyle bir şey olabilir mi ya?" şeklinde bir paylaşım yapan Galatasaray, gönderinin altına bir de "Olabilir" ve "Olamaz" seçenekleri bulunan anket koydu.

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