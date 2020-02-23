MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray 23.02.2020 21:26

Süper Lig'in 23. haftası nefesleri kesen bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Kırmızı kartların havada uçuştuğu ikinci yarıda Galatasaray Falcao ve Onyekuru'nun ayağından bulduğu gollerle 3-1 galip ayrıldı ve 20 yıllık seri sona erdi. Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.





TARİHİ GOLLER DONK, FALCAO VE ONYEKURU'DAN

Galatasaray'a tarihi galibiyeti getiren maçın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda kazandığı penaltıyı Radamel Falcao ile gole çevirerek öne geçen Galatasaray, uzatma bölümünde Onyekuru ile bir gol daha bularak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.





18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.





34. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top arka direkte Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.





İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.



İKİNCİ YARI

52. dakikada Tolgay Arslan'ın etkili ortasına altıpasın sağında yükselen Isla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topu önünde bulan Belhanda'nın yerden vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağa son anda yetişti.

66. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun alanına girmesi sebebiyle hakem tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.

76. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında savunmada Jailson'un uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla gelişine volesinde top üstten auta gitti.

77. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'ya Jailson'un yatarak müdahalesine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada Galatasaray öne geçti. Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

89. dakikada Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu son anda kornere çeldi.

90+5. dakikada sağdan Dirar'ın ortasında arka direkte Kruse'nin kafayla indirdiği top, ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

90+7. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Kontratakta Jailson ile birebir kalan Onyekuru, önce rakibinden daha sonra kaleci Altay'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye ağlara gönderdi: 1-3.

Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU DERBİYİ TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi stattan takip etti.

Kasapoğlu, protokol tribününde yer aldı.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımın yalnız bıraktı. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues, derbiyi kaçırdı.

HASAN ALİ KALDIRIM 78 GÜN SONRA LİGDE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray derbisiyle Süper Lig'de 78 gün sonra forma giydi.

Sezonun büyük bir bölümünü sakatlık problemi yaşayarak geçiren Hasan Ali, ligde son olarak 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçında oynamıştı. Sakatlığından sonra kupada 11 Şubat'ta GMG Kırklarelispor karşısında 45 dakika forma giyen milli sol bek, ligdeki MKE Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

Galatasaray derbisiyle ligde formasına kavuşan Hasan Ali, ilk 11'de sahaya çıktı.

TOLGAY ARSLAN, LİGDE 9 AY SONRA İLK 11'DE

Ersun Yanal'ın derbide forma verdiği Tolgay Arslan, 9 ay sonra ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi.

Bu sezon ligde 7 maçta sonradan oyuna giren ve sadece 31 dakika sahada kalan Tolgay, derbiye ilk 11'de başladı.

Ligde son olarak geçen sezonun 33. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de oynayan Tolgay, 20 Mayıs 2019'dan sonra bu şansı ilk kez buldu.

DİRAR, LİGDE MAÇA İLK KEZ SAĞ AÇIKTA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bu sezon Süper Lig'de bir maça ilk kez sağ açıkta başladı.

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sezonun genelinde sol bekte forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez asıl mevkisinde sahaya çıktı.

Dirar, bu sezon Süper Lig'de daha önce ilk 11'de çıktığı 17 maça da sol bekte başlamıştı.

KOREOGRAFİ ŞOV

Tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmadan önce hazırladıkları koreografiyle görsel bir şov yaptı.

Maraton Tribünü'nde "Seni de seni seveni de sevmiyoruz." yazılı dev bir pankart açıldı. Okul Açık Tribünü'nün üstünde kartonlarla "Round 21" yazılarak 20 yıllık yenilmezlik serisine atıfta bulunuldu.

Okul Açık Tribünü'nün alt kısmında ise ağlayan Galatasaraylı taraftarların resmedildiği "Your Fear (Senin korkun)", "Your Past (Senin geçmişin)" pankartları açıldı. Tribünün ortasında yapılan koreografide ise iki boksöre yer verildi. Fenerbahçe şortlu efsane boksör Muhammed Ali'nin, film karakteri boksör Rocky Balboa'yı dövdüğü enstantane canlandırıldı.





OYUNCULAR IRKÇILIK KARŞITI PANKARTLA ÇIKTI

Derbide iki takımın oyuncuları seremoniye Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.





Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar da ırkçı terör saldırısına duyarsız kalmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kale arkası tribününde "Irkçılığa Hayır" ve "Almanya'daki Türkler Yalnız Değildir" yazılı pankartları açtı.

DERBİDE 242 BASIN MENSUBU TAKİP ETTİ

Derbi karşılaşmasını 11'i yabancı 242 basın mensubu görevli olarak takip etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden alınan bilgiye göre, Japonya, ABD, Rusya, Danimarka ve Bosna Hersek'ten 11 yabancı gazeteci derbiyi izledi. 141'i muhabir olmak üzere toplam 242 basın mensubu derbide görev yaptı.