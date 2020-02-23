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    • 23.02.2020 23:27
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    Son dakika: 'de istifa etti mi? Yardımcısı açıkladı...

    'in 23. haftasında evinde 'a 3-1 mağlup olan ve rakibine karşı Kadıköy'deki 23 maçlık yenilmezlik serisi son bulan 'de, 'ın maç sonrasında istifa kararı aldığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, istifa iddialarının doğru olmadığını ifade ederek "Benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler." dedi.

    Ersun Yanal istifa etti mi?

    'in 23. haftasında evinde 'a 3-1 mağlup olan ve rakibine karşı Kadıköy'deki 23 maçlık yenilmezlik serisi son bulan 'de, 'ın maç sonrasında istifa kararı aldığı iddia edildi.

    YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA GELDİ
    Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine basın toplantısına katıldı.

    Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Kazak Yanal'ın istifa ettiği iddialarının doğru olmadığını ifade ederek, soru almadığı basın toplantısında şunları kaydetti:

    "Söyleyeceklerim mazeret değil ama yine hakem tartışılıyor. Serdar Aziz'e yapılan pozisyonda penaltı için VAR'a gitmiyor, Donk'un kırmızı olması lazım. VAR kayıtları vardır dinlesinler, hakemin içeride oyuncularımıza baskı altına almak için söylediği şeylerin analizi yapılabilir. Soru almayacağım, benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler."

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