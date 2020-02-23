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    • 23.02.2020 10:13
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    'ın hayatını kaybettiği da uçak pilotu hakkında şoke eden gerçek!

    26 Ocak’ta bulunduğu uçağın yapması sonucunda hayatını kaybeden sevenlerini yasa boğmuştu. Kazanın hava şartları nedeniyle olduğu söylenmişti. Kobe Bryant’ın da içinde bulunduğu uçağın pilotu hakkında bir gerçek ortaya çıktı. Uçağın pilotu 'ın 2015 yılında hava şartlarından kaynaklı bir ihlale neden olduğu tespit edildi. Kobe Bryant'ın, "Ondan başkasıyla uçmam" dediği ve birçok ismin sadece onunla uçmak istediği Zobayan da 2015'te yaptığı ihlali kabul etmişti.

    Uçak pilotu hakkında şoke eden gerçek!

    ve kızı Gianna, bir helikopter sı sonucunda yanlarındaki 7 kişiyle birlikte hayatlarını kaybetmişlerdi.

    Kazanın nedeni olarak hava şartları görülürken polis sözcüsü yapığı açıklamada kalın sis tabakasının havayı kapladığı koşullarda yapılan uçuş, kaza nedeni olarak doğrulanmıştı.

    Uçağın pilotu 'ın 2015 yılında hava şartlarından kaynaklı bir ihlale neden olduğu ortaya çıktı.

    "ONDAN BAŞKASIYLA UÇMAM"
    'ın haberine göre Mayıs 2015'te Ara Zobayan, Federal Havacılık İdaresi kanunlarını ihlal ederek yoğun sis içeren bir uçuş gerçekleştirmiş.

    Fanatik'te yer alan habere göre, Kobe Bryant'ın, "Ondan başkasıyla uçmam" dediği ve birçok ismin sadece onunla uçmak istediği Zobayan da 2015'te yaptığı ihlali kabul etmişti.

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