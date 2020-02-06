Koronavirüs, Kobe Bryant'ı bilen The Simpsons'da gizemli Maraş göndermesi! İşte The Simpsons kehanetleri

'AĞZINDAN YEL ASLINDA SIMPSONLAR'

Yüksel Aytuğ yazısında, The Simpsons'ın eski bölümlerinden birinde yer alan esrarengiz Kahramanmaraş olayına yer verdi. Aytuğ 'Elazığ depreminin ardından The Simpsons'ın eski bölümlerinden bir kesit daha ortaya çıktı. Senaryoya göre, gemide bulunan kaptan, Kahramanmaraş'a yardım götürdüğünü söylüyor. Sosyal medyada gündem olan bu sahnede Kahramanmaraş'ın adının neden kullanıldığı ise merak ediliyor. Ne diyeyim? Ağızınızdan yel alsın Simpsonlar...' ifadelerini kullanınca herkes bu olayı merak eder oldu.

Peki nedir bu Kahramanmaraş olayı?