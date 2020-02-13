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    • 13.02.2020 10:10
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    • 13.02.2020 10:20

    ve kızı 'nın cenazesinin gizlice yapıldığı ortaya çıktı

    Basketbolun efsanevi isimlerinden ve 13 yaşındaki kızı , geçirdikleri helikopter kazası sonrası hayatlarını kaybetmiş, ölüm haberleri şok etkisi yaratmıştı. Kobe Byrant ve kızı Gianna'nın cenazesine dair herhangi bir detay paylaşılmamışken, ortaya atılan bir iddia şaşırttı. İddiaya göre Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın cenazesi gizlice yapıldı. İşte detaylar...

    Helikopter kazasında ölmüştü! Cenazesi...

    ve 13 yaşındaki kızı Gigi, helikopter kazasında hayatlarını kaybetmiş ve tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Trajik kazanın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen Kobe Bryant ve Gigi için cenaze töreninin neden hala yapılmadığı merak konusu olmuştu. ABD basını Memorial Coliseum'da 80 bin kişinin katılacağı bir cenaze töreninin düzenleneceğini söylemişti ancak Los Angeles Emniyeti'ne yansıyan kayıtlarda farklı bir durum ortaya çıktı.

    GİZLİCE VEDALAŞTI

    NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gigi gizli bir törenle son yolculuklarına uğurlandı. Los Angeles Emniyeti'ndeki kayıtlara göre; Bryant ailesi, 7 Şubat'ta gerçekleştirdikleri cenaze işlemi ile Kobe ve ile vedalaştı.

    DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDE ANILDI

    Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Corona Del Mar Kasabası'nda yer alan bir mezarlıktan ebedi yolculuğuna uğurlanan Kobe Bryant, cenaze kaydında ''Yazar, prodüktör ve sporcu'' olarak yer aldı. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa, Kobe Bryant'ı andı. 163 katla dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin fotoğrafları yansıtılmıştı.

    26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant için 24 Şubat'ta kariyerini geçirdiği 'da resmi bir tören düzenlenecek.

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