Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cenaze törenlerinin ne zaman düzenleneceğini belli oldu.
Los Angeles Times, iki farklı kaynağına dayandırdığı haberinde, cenaze töreninin 24 Şubat 2020 tarihinde Los Angeles Lakers'ın maçlarına ev sahipliği yapan Staples Center'da düzenleneceğini yazdı.
TARİHTE DİKKAT ÇEKEN DETAY
24.02.2020 tarihinde düzenlenecek olan cenaze töreninde Kobe Bryant ve Gianna'nın yanı sıra aynı kazada hayatını kaybeden diğer 7 kişinin de anılacağı ifade edildi.
Ayrıca 24.02.2020 tarihinin Kobe Bryant (24) ve Gianna'nın (2) forma numaralarına göre belirlendiği belirtildi.
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