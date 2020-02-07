Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.02.2020 10:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 10:34

    ile kızı Gianna'nın cenazesinin tarihi ve detayları belli oldu

    Basketbol efsanesi ve 13 yaşında kızı Gianna, geçirdikleri helikopter kazası sonrası hayatlarını kaybetmiş, ölüm haberleri dünyayı şoke etmişti. Bryant ve kızının cenazesine dair bazı iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...

    Kobe Bryant'ın cenazesinin tarihi belli oldu!

    Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cenaze törenlerinin ne zaman düzenleneceğini belli oldu.

    Times, iki farklı kaynağına dayandırdığı haberinde, cenaze töreninin 24 Şubat 2020 tarihinde Los Angeles Lakers'ın maçlarına ev sahipliği yapan 'da düzenleneceğini yazdı.

    TARİHTE DİKKAT ÇEKEN DETAY

    24.02.2020 tarihinde düzenlenecek olan cenaze töreninde Kobe Bryant ve Gianna'nın yanı sıra aynı kazada hayatını kaybeden diğer 7 kişinin de anılacağı ifade edildi.

    Ayrıca 24.02.2020 tarihinin Kobe Bryant (24) ve Gianna'nın (2) forma numaralarına göre belirlendiği belirtildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerSpor HaberleriKobe Bryant ile kızı Gianna'nın cenazesinin tarihi ve detayları belli oldu
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri