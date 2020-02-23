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    • 23.02.2020 09:29
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    • 23.02.2020 09:29
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    'de ayrılığının nedeni belli oldu

    'de hafta içi şok bir kararla sözleşmesini feshederek Rus ekibi Sochi ile sözleşme imzalayan 'nin ayrılığının ardında yatak gerçek ortaya çıktı. Sezon başında büyük ümitlerle kadroya katılan Fransız stoperin, ara transferde Almanya'ya giden Zanka ile aynı gerekçeye sahip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

    Fenerbahçe'de sürpriz ayrılığın nedeni belli oldu

    Danimarkalı defans oyuncusu Matias Zanka'nın ardından de 'ye veda etti. Sabah'ta yer alan habere göre iki oyuncunun da ayrılıktaki gerekçesi; EURO 2020'de oynayabilmek için düzenli forma giyecekleri bir takıma gitmekti.

    Rusya'da transfer döneminin açık olmasından faydalanan 34 yaşındaki Rami, Fransa Milli Takımı'na seçilme umuduyla Soçi'nin yolunu tuttu. Zanka ise devre arasında Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a gitmişti.

    Lisansı dondurulan Sadık dışında teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde Serdar Aziz ve Simon Falette kaldı. Jailson-Serdar'a bir şey olursa, alternatif ligde henüz süre alamayan Falette olacak.

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