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NBA All-Star 2020'ye Kobe Bryant damgasını vurdu! Maçı LeBron'ın takımı kazandı

NBA'de 69.kez düzenlenen All-star, hafta sonuna damgasını vurdu. All-Star 2020 Giannis Antetokounmpo'nun Takımı ile LeBron James'in Takımı arasında oynanan maçla sona erdi. Müthiş bir şölene sahne olan NBA All-star 2020'ye kısa bir süre önce helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Kobe Bryant damgasını vurdu. Başa baş bir mücadeleye sahne olan All-Star'da 11/18 saha içi isabetiyle 30 sayı – 7 ribaund – 4 asist üreten Kawhi Leonard, MVP ödülünü kazanan isim oldu.

17.02.2020 10:06 - Son Güncelleme: 17.02.2020 10:21
NBA All-Star 2020'ye Kobe Bryant damgasını vurdu! Maçı LeBron'ın takımı kazandı

NBA'de 69. kez düzenlenen All Star hafta sonu, Giannis Antetokounmpo ile LeBron James'in takımlarını karşı karşıya getirdi.

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NBA All-Star 2020'ye Kobe Bryant damgasını vurdu! Maçı LeBron'ın takımı kazandı

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant'ın anısına yenilenen formatla oynanan maçın ilk çeyreğini LeBron'un Takımı, 53-41 önde tamamladı.

NBA All-Star 2020'ye Kobe Bryant damgasını vurdu! Maçı LeBron'ın takımı kazandı

İkinci ve üçüncü çeyrekler öncesinde skorlar sıfırlandı.

NBA All-Star 2020'ye Kobe Bryant damgasını vurdu! Maçı LeBron'ın takımı kazandı

İkinci çeyrekte maça ağırlığını koyan Giannis'in Takımı, 51-30'luk skorla büyük avantaj elde etti.

NBA All-Star 2020'ye Kobe Bryant damgasını vurdu! Maçı LeBron'ın takımı kazandı

Savunmaların bir parça aktif olduğu üçüncü çeyrek ise 41-41'lik eşitlikle sonuçlandı.

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