NBA All-Star 2020'ye Kobe Bryant damgasını vurdu! Maçı LeBron'ın takımı kazandı
NBA'de 69.kez düzenlenen All-star, hafta sonuna damgasını vurdu. All-Star 2020 Giannis Antetokounmpo'nun Takımı ile LeBron James'in Takımı arasında oynanan maçla sona erdi. Müthiş bir şölene sahne olan NBA All-star 2020'ye kısa bir süre önce helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Kobe Bryant damgasını vurdu. Başa baş bir mücadeleye sahne olan All-Star'da 11/18 saha içi isabetiyle 30 sayı – 7 ribaund – 4 asist üreten Kawhi Leonard, MVP ödülünü kazanan isim oldu.
17.02.2020 10:06
- Son Güncelleme: 17.02.2020 10:21
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