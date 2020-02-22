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    • 22.02.2020 16:28
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    - derbisi için skor verdi!

    Türkiye nefesini tuttu, heyecanla ile arasında oynanacak derbi maçını bekliyor. Fenerbahçe forması giyen , derbi için skor tahmininde bulundu ve Galatasaray'ı 'de 2-0 mağlup edeceklerini söyledi.

    Max Kruse derbi için skor verdi!

    forması giyen , 'in 23. haftasında oynayacakları derbisi öncesinde skor verdi.

    Transfermarkt'ın konuğu olan Alman futbolcu, Avrupa'da bu hafta oynanacak kritik karşılaşmalar için skor tahmininde bulundu.

    31 yaşındaki yetenekli futbolcu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 'de 2-0 mağlup edeceğini ifade etti.

    Max Kruse'nin tahminleri şu şekilde:

    2-2 Tottenham
    Real Sociedad 1-1 Valencia
    Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
    1-3
    Leicester City 1-3

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