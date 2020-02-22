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    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
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    Son yıllarda Fenerbahçe - Galatasaray derbileri hep olaylı geçiyor

    Son 10 sezonda oynanan maçlarda futbolcular, teknik adamlar ve kulüpler adeta ceza yağmuruna tutuldu. PFDK, Sarı-Lacivertli kulübe 2 milyon 193 bin 750 lira, Sarı-Kırmızılı kulübe ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası verdi.

    Faturası çok ağır oluyor!
    F.Bahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu. PFDK, Sarı-Lacivertli kulübe 2 milyon 193 bin 750 lira, Sarı-Kırmızılı kulübe ise 1 milyon 640 bin 500 lira para cezası verdi. Son 10 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ayrıca teknik adam ve futbolculara da çok ağır faturalar çıktı.

    TERİM'E 10, ENGİN'E 11 MAÇ CEZA
    Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, Kanarya'da ise oyuncular Volkan Demirel, Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu. Son olarak geçtiğimiz sezon TT Stadı'ndaki derbi sonrası büyük olaylar çıkmıştı.

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