Son yıllarda Fenerbahçe - Galatasaray derbileri hep olaylı geçiyor

ilearasında son 10 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu., Sarı-Lacivertli kulübe, Sarı-Kırmızılı kulübe isepara cezası verdi. Son 10 sezonda derbilerin ardındantoplam 7,iseseyircisiz oynama cezası aldı. Ayrıca teknik adam ve futbolculara da çok ağır faturalar çıktı.'da teknik direktör10, yardımcı antrenör8, futbolcu11, Kanarya'da ise oyuncularve8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu. Son olarak geçtiğimiz sezon'ndaki derbi sonrası büyük olaylar çıkmıştı.