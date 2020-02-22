Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    4 sezonda 18 yenilgi, 1.5 yılda 16 yenilgi

    Fenerbahçe, ’un başkanlığı öncesindeki 4 sezonda ’de toplam 18 yenilgi almıştı. Ali Koç’un görev yaptığı yaklaşık 1.5 sezonluk dönemde ise alınan yenilgi sayısı 16 oldu. Üstelik Sarı-Lacivertliler geçen sezon son haftalara kadar düşme tehlikesi de yaşamıştı

    Ali Koç’la 1.5 yılda 16 yenilgi
    3 Haziran 2018 tarihinde büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başkanlığına seçilen Ali Koç geride kalan 1.5 yılda beklentilerin çok uzağında kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de Ali Koç'tan önce şampiyon olunamayan 4 sezonda oynanan 136 maçta 18 mağlubiyet aldı. Bu sezon başına 4.5 yenilgi anlamına geliyor. Ali Koç, döneminde çıkılan 56 maçta ise 16 mağlubiyet ve 18 beraberlik alındı. Ali Koç öncesi son sezonda Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, 34 maçta sadece 4 yenilgi almış ve 72 puanı hanesine yazmıştı. 22. haftası geride kalan bu sezonda Sarı-Lacivertli takımın mağlubiyet sayısı şimdiden 5 oldu. Geride 12 maç daha var. Ali Koç öncesi 2017/18 sezonunda 72 puan toplayan Fenerbahçe, 'la birlikte 2018/19 sezonunda 46 puan almıştı ve son haftalara kadar düşme tehlikesi yaşamıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Aziz Yıldırım 4 sezonda 18 yenilgi, Ali Koç 1.5 yılda 16 yenilgi
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri