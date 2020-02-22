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    • 22.02.2020 15:47
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    Lemina derbisinde oynayacak mı? İşte lı yıldızdan açıklama...

    derbi hazırlıklarına son sürat devam ederken orta sahanın önemli isimlerinden 'nın sakatlığı şok etkisi yaratmıştı. Sakatlık geçiren ancak durumu netleşmeyen Mario Lemina, Instagram hesabından son durumuna dair açıklama yaptı. Lemina, derbisinde oynayacak mı? İşte açıklaması...

    Lemina son durumunu açıkladı! Derbide...

    Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi 'ye konuk olacak 'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Gabonlu oyuncu 'nın ise derbide forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyordu. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla durumuna açıklık getirdi.

    Gabonlu oyuncu yaptığı paylaşımda "Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!" ifadelerini kullandı.

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