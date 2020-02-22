Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray günü taktik çalışma ile geçirdi... Teknik direktör Fatih Terim'in önde baskı üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca, "Rakibin bize sıkıntı yaratacak hızlı oyuncusu yok. Olabildiğinde savunmayı ileri çıkarıp önde baskı yapacağız. Kimse geri adım atmasın" dediği öğrenildi.
GOLLER YABANCILARDAN
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü yabancı futbolcular çekiyor. Son 25 maçta atılan 45 golün 31'ini yabancılar attı.
ASLAN'DAN TAKTİK PROVA
G.SARAY, ligde yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde F.Bahçe maçının taktik provasını yapan Cimbom'da idmandaki yüksek tempo dikkat çekti.
Fatih Terim, dünkü idmanda oyuncularını sık sık uyardı. F.Bahçe'nin zayıf yönlerini oyuncularına aktardı.
DERBİ ÖNCESİ LEMİNA HAYALİ BİTTİ!
Malatya maçında sakatlanan Mario Lemina'nın Fenerbahçe önünde az olan oynama şansı dün itibariyle bitti. Yoğun tedaviye rağmen yine idmana çıkamayan Gabonlu yıldızın G.Birliği maçına yetişme ihtimali var.
GOLLER YABANCILARDAN
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü yabancı futbolcular çekiyor. Son 25 maçta atılan 45 golün 31'ini yabancılar attı.
ASLAN'DAN TAKTİK PROVA
G.SARAY, ligde yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde F.Bahçe maçının taktik provasını yapan Cimbom'da idmandaki yüksek tempo dikkat çekti.
Fatih Terim, dünkü idmanda oyuncularını sık sık uyardı. F.Bahçe'nin zayıf yönlerini oyuncularına aktardı.
DERBİ ÖNCESİ LEMİNA HAYALİ BİTTİ!
Malatya maçında sakatlanan Mario Lemina'nın Fenerbahçe önünde az olan oynama şansı dün itibariyle bitti. Yoğun tedaviye rağmen yine idmana çıkamayan Gabonlu yıldızın G.Birliği maçına yetişme ihtimali var.
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