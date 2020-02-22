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    • Spor
    • 22.02.2020 Gazete
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    Terim’den oyuncularına uyarısı: Geri adım atmayın

    maçının hazırlıklarını sürdüren günü taktik çalışma ile geçirdi. , “Rakibin bize sorun yaratacak hızlı oyuncusu yok. Önde baskı yapacağız” dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 22 Şubat 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri…

    Terim’den oyunculara: Geri adım atmayın
    Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray günü taktik çalışma ile geçirdi... Teknik direktör Fatih Terim'in önde baskı üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca, "Rakibin bize sıkıntı yaratacak hızlı oyuncusu yok. Olabildiğinde savunmayı ileri çıkarıp önde baskı yapacağız. Kimse geri adım atmasın" dediği öğrenildi.

    GOLLER YABANCILARDAN
    ile arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü yabancı futbolcular çekiyor. Son 25 maçta atılan 45 golün 31'ini yabancılar attı.

    ASLAN'DAN TAKTİK PROVA
    G.SARAY, ligde yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör yönetiminde F.Bahçe maçının taktik provasını yapan Cimbom'da idmandaki yüksek tempo dikkat çekti.



    Fatih Terim, dünkü idmanda oyuncularını sık sık uyardı. F.Bahçe'nin zayıf yönlerini oyuncularına aktardı.

    DERBİ ÖNCESİ LEMİNA HAYALİ BİTTİ!
    Malatya maçında sakatlanan Mario Lemina'nın Fenerbahçe önünde az olan oynama şansı dün itibariyle bitti. Yoğun tedaviye rağmen yine idmana çıkamayan Gabonlu yıldızın G.Birliği maçına yetişme ihtimali var.

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