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    • 22.02.2020 16:38
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    Bundesliga maç sonucu | 3-2 Paderborn maç özeti

    Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider , 23. haftasının açılış maçında lig sonuncusu Paderborn’u ’da konuk etti. TSİ saat 21.30'a başlayan maçın galibi ev sahibi ekip Bayern Münih oldu. Bayern Münih'in galibiyeti getiren gollerini ve 'den geldi. Bayern Münih - Paderborn maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

    Bayern Münih 3-2 Paderborn maç özeti

    Lider , Bundesliga'nın 23. haftasının açılış maçında lig sonuncusu Paderborn'u 'da konuk etti. Bavyera ekibi karşılaşmanın 26. dakikasında 'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    Paderborn bu gole 44. dakikada Dennis Srbeny ile bulduğu golle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

    İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 70. dakikada Polonyalı golcü 'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı. Paderborn 75. dakikada Sven Michel'in golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı.

    Ev sahibi ekip, 88. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Bavyera ekibi puanını 49'a çıkardı. Paderborn ise 16 puanda kaldı.

    Karşılaşma öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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