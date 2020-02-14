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    • Spor
    • 14.02.2020 14:52
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    • 14.02.2020 15:23

    Milli Takımı'nda şoku! Kadrodan çıkarıldı

    Dün kimliğini alarak resmen Türk vatandaşı olan Anadolu Efes'in yıldız ismi sakatlığı sebebiyle A Milli Erkek Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

    Basketbol Milli Takımı'nda Shane Larkin şoku

    FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

    Türkiye Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

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