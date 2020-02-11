Shane Larkin: İsmim değişmeyecek

Türk vatandaşlığına geçen ve milli takımda oynayacak olan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'den açıklamalar geldi. Yıldız basketbolcu, "Adımı değiştirdiğime dair tüm iddialar yanlış. Doğduğum isimle Türk vatandaşlığında yer almaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 11.02.2020 07:00
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- Son Güncelleme:
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- 11.02.2020 07:00
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