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    • 11.02.2020 07:00

    : İsmim değişmeyecek

    Türk vatandaşlığına geçen ve oynayacak olan 'in yıldızı 'den açıklamalar geldi. Yıldız basketbolcu, "Adımı değiştirdiğime dair tüm iddialar yanlış. Doğduğum isimle Türk vatandaşlığında yer almaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

    Shane Larkin: İsmim değişmeyecek
    Türk vatandaşlığına geçen ve oynayacak olan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'den açıklamalar geldi. Yıldız basketbolcu, "Adımı değiştirdiğime dair tüm iddialar yanlış. Doğduğum isimle Türk vatandaşlığında yer almaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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