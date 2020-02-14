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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından 47 yaşındaki Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik koltuğuna oturması bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Sergen Yalçın yuvasına geri döndü hem de hızlı döndü. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ritmini buldu, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı... Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte Başta Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.

14.02.2020 15:45 - Son Güncelleme: 14.02.2020 16:00
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Adaı Beşiktaş ile özdeşleşen Sergen Yalçın yuvasına döndü. 13 yıl sonra Beşiktaş'a teknik direktör olarak geri dönmüş ve bu dönüş tüm camia tarafından olumlu karşılanmıştı.

Sergen Yalçın sadece Beşiktaş değil, Türk futbolu için de özel bir isim. Hem futbolculuk hem yorumculuk kariyerinde birbirinden ilginç sözlere imzasını attı Sergen Yalçın. Defalarca capsleri yapıldı.

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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

İşte Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözlerinden bazıları:

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Ali Sami Alkış: Bu Sergen'i günde 3 posta dövmek lazım. Yeteneklerinin farkında değil çocuk.

Sergen: Kim o adam, çıksın kapının önüne kim kimi dövüyor görsün.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Muhabir: Çok koşsaydın nasıl bir futbolcu olurdun?
Sergen: Çok koşsaydım atlet olurdum, futbolcu değil!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Ben bisikletime bindirmem, adama takım emanet etmişler

Vedat Okyar: "Sergen koşmadığın için çok eleştiriliyorsun, ne diyorsun bu konuda?"
Sergen: "Ya Vedat abi, ben koşunca yoruluyorum, bunu kimseye anlatamıyorum bir türlü."

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