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Son dakika spor haberleri | Derbi öncesi Volkan Demirel'den Galatasaray'a olay gönderme
Son dakika spor haberleri | Derbi öncesi Volkan Demirel'den Galatasaray'a olay gönderme
Forma giydiği yıllarda yaptığı hareketlerle ve derbilerde sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiren Volkan Demirel, bu kez antrenör olarak Kadıköy'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çıkacak. Tecrübeli spor adamı 23 Şubat'ta oynanacak maç öncesi Fenerbahçe'nin Youtube kanalında konuk olduğu programda Galatasaray'a olay bir göndermede bulundu.
14.02.2020 15:01
- Son Güncelleme: 14.02.2020 15:01
Fenerbahçe'de antrenör olarak görev alan Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesinde yine gündeme oturdu.
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Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi YouTube kanalı üzerinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir içerik yayınladı.
14 Şubat Sevgililer Günü özel bölümüne Zeynep - Volkan Demirel çifti ile Damla - Melih Mahmutoğlu çifti konuk oldu.
Çiftlerin birbirlerine özel ve eğlenceli sorular yöneltildiği bölümde Volkan Demirel, Melih Mahmutoğlu'nun sorduğu bir soruya verdiği Galatasaray cevabıyla sosyal medyada çok konuşuldu.
Melih Mahmutoğlu, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e format gereği "Volkan'ı tribünden canlı izlediğin ilk maç hangisiydi?" sorusunu yöneltti.