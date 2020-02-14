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Son dakika spor haberleri | Derbi öncesi Volkan Demirel'den Galatasaray'a olay gönderme

Forma giydiği yıllarda yaptığı hareketlerle ve derbilerde sergilediği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiren Volkan Demirel, bu kez antrenör olarak Kadıköy'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çıkacak. Tecrübeli spor adamı 23 Şubat'ta oynanacak maç öncesi Fenerbahçe'nin Youtube kanalında konuk olduğu programda Galatasaray'a olay bir göndermede bulundu.

14.02.2020 15:01 - Son Güncelleme: 14.02.2020 15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





