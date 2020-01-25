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  • 25.01.2020 09:40
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 09:40

Son dakika: açıkladı: de hayatını kaybedenler için maçlardan önce saygı duruşu

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (), 'da meydana gelen de hayatını kaybedenlerin anısına, bu hafta oynanacak karşılaşmalar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den flaş deprem açıklaması
'den yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek" denildi.


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