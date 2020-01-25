Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman? Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. İkinci sıradaki rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler...

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muric.

Başakşehir: Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli