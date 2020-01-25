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  • 25.01.2020 12:29
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 12:29

maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 FB Başakşehir maçı kadrosu

maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, 19. haftada Medipol Başakşehir'le Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Peki, , saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe-Başakşehir maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman? Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, ligin 19. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. İkinci sıradaki rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler...

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muric.

Başakşehir: Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

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