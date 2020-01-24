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  • 24.01.2020 19:10
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 19:54

Son dakika: 'den paylaşımı: Verilmiş sözüm var

Son dakika haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü , hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Terim'in paylaşımında "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadeleri yer aldı.


Galatasaray Teknik Direktörü , kulüp başkanı 'in basın toplantısının ardından paylaşımda bulundu.

Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından yönetimle transferinde fikir ayrılığının olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı basın toplantısında Terim ile ilgili, "Eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok." demişti.




VERİLMİŞ BİR SÖZÜM VAR
Fatih Terim, basın toplantısının ardından saat 19.05'te Twitter hesabından paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadelerini kullanıp, "#SadeceGalatasaray" etiketine yer verdi.

Terim'in başlattığı #SadeceGalatasaray etiketiyle Galatasaray taraftarları Twitter'da 20 dakikada 35 binden fazla paylaşım yaptı. Etiket, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

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