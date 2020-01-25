Elazığ, dün akşam saat 20.55'te büyük bir deprem felaketi yaşadı. Birçok bina yıkıldı. Ekipler, enkazda kalan 30 kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Büyüklüğü 5.4 olan tam 60 artçı deprem daha yaşandı. Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay ve Mardin'de de hissedilen sarsıntı büyük korkuya yol açtı.
Enkaz altından çıkartılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
-7'DE BÖYLE SABAHLADILAR
Elazığlılar, dondurucu soğukta battaniyelere sarınarak ısınmaya çalıştı.
DEPREM FACİASI
Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde deprem felaketi yaşandı. Elazığ ve Malatya'da 15 vatandaş hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat: 20.55'te 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Elazığ'da 10 ve Malatya'da 5 can aldı. 5'i ağır 553 kişi yaralandı.
Sivrice ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bir çok ev yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD ekipleri çalışma başlattı.
6.8'lik depremin ardından büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 60 artçı sarsıntı yaşandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 3 Bakan Elazığ'a gitti. Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi. Deprem sonrası THY Elazığ'a ek sefer uygulanacağını açıkladı. Cep telefonu operatörleri, bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.
ERDOĞAN: TÜM TEDBİRLER ALINIYOR
BAŞKAN Erdoğan: Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır.
AFAD, 28 çalışma grubunu 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirdi. "Hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin" açıklamasını yaptı.
DEPREM sonrası bölgede büyük panik yaşandı. Gece eksi 7 ile eksi 12 arasında değişen dondurucu soğukta meydanlarda sabahladı.
ELAZIĞ'DA 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir binada yangın çıktı. Yangının doğalgazdan çıktığı belirtildi.
TÜRKİYE Jokey Kulübü, deprem etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı'nda bulunan hipodromun açık olacağını açıkladı.
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