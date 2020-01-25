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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 09:21

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır."

Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üst üste meydana gelen ler sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kalın, paylaşımında "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır." ifadelerine yer verdi.


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