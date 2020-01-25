Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üst üste meydana gelen depremler sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kalın, paylaşımında "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Kalın, paylaşımında "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 25, 2020
Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor.
Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor.
Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır.
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