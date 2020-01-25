Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor.



Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor.



Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır.