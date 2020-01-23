Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayak maçında sarı-kırmızılılar, Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 2020 ZTK GS Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda 23 Ocak Perşembe günü oynanacak olan mücadele, saat 20:30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Galatasaray, kupada çeyrek finale yükselme parolasıyla sahaya çıkacak.

KİM NASIL TUR ATLAR?

Rize'de oynanan ilk maç Emre Akbaba ile Fernando Boldrin'in karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti. İki takımdan biri maçtan galip ayrılması durumunda tur atlayan ekip olacak. 0-0 beraberlik sarı-kırmızılılara yararken, 1-1'lik skor maçı uzatmaya götürecek. Diğer gollü beraberliklerde ise yeşil-mavili ekip adını bir üst tura yazdıracak.