GaleriSpor

Galatasaray kupada rövanş maçına kilitlendi! İşte Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

Süper Lig'in ikinci yarısına 2-1'lik Denizlispor galibiyeti ile başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında Sarı-kırmızılılar 'ın sahaya süreceği 11 netleşti. Fatih Terim'in sürpriz bir değişiklik yapacağı öğrenildi. Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk 11'ler...

23.01.2020 09:23 - Son Güncelleme: 23.01.2020 09:46
Galatasaray kupada rövanş maçında kilitlendi! İşte Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar, 18 defa müzelerine taşıdıkları Türkiye Kupası'nı bir kez daha kazanmak için yola çıkmıştı. 5. Tur'da Tuzlaspor'u eleyen Cimbom, son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray kupada rövanş maçında kilitlendi! İşte Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

Fatih Terim ve öğrencileri bugün oynanacak rövanş mücadelesinde rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Galatasaray kupada rövanş maçında kilitlendi! İşte Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

KALE OKAN'A EMANET

Bugün A Spor'un yayınlayacağı Çaykur Rizespor maçında as oyuncularıyla fazla şans veremediği isimlerden karma bir takım çıkaracak. Muslera yerine Okan oynayacak. Linnes yine 11'de olacak. Ahmet Çalık da forma giyecek. Sol bekte Saracchi görev yapacak. Orta saha Lemina-Seri ikilisine teslim edilecek. Feghouli, Taylan ve Sekidika ilerideki Falcao'yu besleyecek.

Galatasaray kupada rövanş maçında kilitlendi! İşte Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

KUPADA 5. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldiler. İki takım da 1'er kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 4 golü var. Karadeniz ekibi ise fileleri 7 kez sarstı.

Galatasaray kupada rövanş maçında kilitlendi! İşte Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i

NASIL GELDİLER?

GALATASARAY: 5. Tur'dan kupaya katıldı. Tuzlaspor'a ilk maçında 2-0 kaybetti, deplasmanda rakibini 4-0 yenerek turladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyaca ünlü model Barbara Palvin Türk sporcuyu gözüne kestirdi! Umut Süleyman Altınpa kimdir?
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin Türk sporcuyu gözüne kestirdi! Umut Süleyman Altınpa kimdir?