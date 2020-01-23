Galatasaray kupada rövanş maçına kilitlendi! İşte Terim'in Çaykur Rizespor maçı 11'i
Süper Lig'in ikinci yarısına 2-1'lik Denizlispor galibiyeti ile başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Deplasmanda 1-1 biten maçın rövanşında Sarı-kırmızılılar 'ın sahaya süreceği 11 netleşti. Fatih Terim'in sürpriz bir değişiklik yapacağı öğrenildi. Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk 11'ler...
Sarı-kırmızılılar, 18 defa müzelerine taşıdıkları Türkiye Kupası'nı bir kez daha kazanmak için yola çıkmıştı. 5. Tur'da Tuzlaspor'u eleyen Cimbom, son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
KALE OKAN'A EMANET
Bugün A Spor'un yayınlayacağı Çaykur Rizespor maçında as oyuncularıyla fazla şans veremediği isimlerden karma bir takım çıkaracak. Muslera yerine Okan oynayacak. Linnes yine 11'de olacak. Ahmet Çalık da forma giyecek. Sol bekte Saracchi görev yapacak. Orta saha Lemina-Seri ikilisine teslim edilecek. Feghouli, Taylan ve Sekidika ilerideki Falcao'yu besleyecek.