Ara transferin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da tüm gözler stoper takviyesine çevrilmiş durumda... Sakatlanan Luyindama'nın boşluğunu henüz dolduramayan Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in istediği transferi bir an önce bitirmek için seferberlik ilan etti.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yönetimin listesinde Tottenham formasını giyen Juan Foyth ve Leverkusen'den Alexandar Dragovic bulunuyor. İki futbolcunun kulüpleri ve menajerleri ile görüşülüyor.







MECBUREN KİRALIK OLACAK

Ayrıca ismi basına yansımamış önemli bir stoperin de listede olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, FFP engeli nedeniyle mecburen stoper transferini de kiralık olarak gerçekleştirecek.



HEDEF KAYSERİSPOR MAÇI!

Çok yoğun bir mesai harcayan yönetim yeni stoperi 20. haftadaki Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.





13 MİLYON EURO ÖDENDİ

Tottenham Hotspur 2017 yılında Juan Foyth'u kadrosuna katmak için Arjantin kulübü Estudiantes'e 13 milyon Euro ödemişti. Genç futbolcu geleceğin önemli isimleri arasında gösteriliyor.