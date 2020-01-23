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Cimbom kupada rövanşa çıkıyor

'nda son iki sezonun şampiyonu bu akşam rövanş sınavına çıkacak... Sarı-Kırmızılılar deplasmanda 1-1 berabere kaldığı 'u Stadı'nda konuk edecek. Saat 20.30'de başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak mücadelede hakem düdük çalacak.

Cimbom kupada rövanşa çıkıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda son iki sezonun şampiyonu Galatasaray bu akşam rövanş sınavına çıkacak... Sarı-Kırmızılılar deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u TT Stadı'nda konuk edecek. Saat 20.30'de başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

'NIN KONUĞU SİVAS
Kupada bugün 14.00'te Yeni Malatya- 'ı ağırlayacak. İlk maçı Sivas 4-0 kazanmıştı.

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