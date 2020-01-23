Cimbom kupada rövanşa çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son iki sezonun şampiyonu Galatasaray bu akşam çeyrek final rövanş sınavına çıkacak... Sarı-Kırmızılılar deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u TT Stadı'nda konuk edecek. Saat 20.30'de başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
MALATYA'NIN KONUĞU SİVAS
Kupada bugün 14.00'te Yeni Malatya- Sivas'ı ağırlayacak. İlk maçı Sivas 4-0 kazanmıştı.
MALATYA'NIN KONUĞU SİVAS
Kupada bugün 14.00'te Yeni Malatya- Sivas'ı ağırlayacak. İlk maçı Sivas 4-0 kazanmıştı.
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