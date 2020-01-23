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  • 23.01.2020 13:59
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 13:59

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'nda son çeyrek finalistler de belli oluyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, son gününde Süper Lig'in lider Demir Grup , BtcTurk deplasmanına çıkıyor. Ligde başarılı bir performans sergileyen Sivasspor, bu gidişatı Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası Malatyaspor-Sivasspor maçı Aspor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını haberimizden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

CANLI | Malatyaspor-Sivasspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 'nda son 16 turu bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor ve artık son çeyrek finalistler de belli oluyor. Günün ilk karşılaşması ise Süper Lig lideri Demir Grup ve bir başka Süper Lig ekibi BtcTurk arasında... İki takım arasında oynanan ilk maç Sivas'ın 4-0'lık üstünlüğü ile bitmişti.

MAÇIN 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut.

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ

*Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor son 4 maçta yenilmedi.

*BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

*BtcTurk Yeni Malatyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

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